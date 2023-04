Fabio Fazio e Nanni Moretti, "può darsi che...": spottone alla Schlein in prima serata

17 aprile 2023 a

Salottino sempre più rosso, quello di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio su Rai 3. Ospite in studio ecco Nanni Moretti, il regista e fu girotondino, da sempre schierato a sinistra della sinistra. E a tal proposito, ad un certo punto, il conduttore gli ricorda una celebre battuta che fece su Massimo D'Alema, al quale anni fa intimò di "dire qualcosa di sinistra".

"A questo proposito - afferma Fazio -, te l'ho detto anche quando ci siamo sentiti in settimana, la tua famosa esortazione a D'Alema: dì qualcosa di sinistra. Rivista oggi sembra davvero appartenere ad un'epoca lontanissima...". "Sudo", s'inserisce Nanni Moretti. "Spero non per D'Alema", "No, no... sudo", ribadisce il regista riferendosi al calore in studio.

Dunque, tornando su D'Alema, Fazio aggiunge: "Dicevo, sembra appartenere a un'epoca lontanissima". "No, perché?", replica secco Nanni Moretti. "Ma lo diresti ancora?". "Molti elettori e molte elettrici di sinistra avrebbero detto questa cosa negli ultimi anni, senz'altro", afferma il regista. "Oggi è cambiata la situazione?", chiede Fazio. "Può darsi che stia cambiando", conclude Nanni Moretti, il quale in buona sostanza non nasconde affatto il suo gradimento per la sterzata-rossa impressa da Elly Schlein al Partito democratico.