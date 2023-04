Domenica In, il dramma di Fabio Testi: "In tribunale per 22 anni"

23 aprile 2023 a

"È stata dura, ero vittima degli avvocati che sul mio nome hanno fatto carriera": Fabio Testi, ospite di Mara Venier a Domenica In su Rai 1, ha parlato così della fine del rapporto con la sua prima ex moglie Lola Navarro. L'attore disse al GfVip di essere stato davvero innamorato di lei, ma alla fine arrivò il divorzio. "Hanno massacrato il rapporto che si poteva sistemare. È stata preda di questi avvocati che ci hanno massacrati, ci hanno tenuti in tribunale per 22 anni. Era succube degli avvocati. È stata messa in mezzo", ha detto alla Venier.

Adesso però le cose sarebbero cambiate e i due andrebbero molto d'accordo. Lola e Fabio, lei stilista e lui attore, si sono sposati nel 1979. Dalla loro unione sono nati tre figli: Fabio, Thomas e Trini. Dopo anni di amore, alla fine la coppia si è allontanata. Una grande crisi ha portato alla decisione di separarsi. L'attore, però, ha rivelato che, anche se a distanza di tantissimi anni, la stilista spagnola resta l’amore della sua vita. "Forse il vero amore è stata Lola Navarro, la mia prima moglie con la quale ho fatto 3 figli - raccontò nel reality condotto da Alfonso Signorini -. Poi è andata a finire male, ma è stato il vero amore".

"Lola è una ragazza molto carina e molto perbene, molto innamorata di te, birichino", ha detto poi la Venier. Sul suo essere padre, invece, Testi ha spiegato: "Ho perso gli anni migliori, potevo fare molto di più nel mio lavoro e in famiglia. Ho perso soldi e tempo che non ho potuto dedicare ai miei figli. L’ho recuperato ora". E ha specificato: "Non c’era attrice al mondo che poteva distrarmi, non li ho mollati mai".