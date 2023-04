Andrea Scanzi, figuraccia dalla Gurber: "Lo sai dove va La Russa?"

24 aprile 2023 a

Il ritornello è sempre lo stesso: questo governo non si dichiara antifascista. La sinistra usa tutti i suoi strumenti per colpire l'esecutivo. Ma i risultati sono scarsi. Infatti come tenstimoniano gli ultimi sondaggi, il centrodestra è ancora davanti e Fratelli d'Italia è il primo partito nelle intenzioni di voto. Ma a quanto pare a sinistra il chiodo fisso resta: martellare sul 25 Aprile per raccogliere, forse, qualche decimale in più nei sondaggi.

E così a Otto e Mezzo, il salotto di Lilli Gruber, Andrea Scanzi mette nel mirino l'agenda del presidente del Senato, Ignazio La Russa, in vista del 25 Aprile. Premessa: a poco è valso il fatto che Alessandro Giuli abbia ricordato che domani il presidente del Senato sarà all'Altare della Patria con Mattarella e la Meloni. Scanzi è scatenato e attacca: "Non si capisce cosa c'entri il viaggio di La Russa che andrà a Praga per omaggiare la memoria di Jan Palach, eroe della resistenza contro il comunismo sovietico".

A dare una risposta eloquente è sempre Giuli che ricorda un piccolo dettaglio sfuggito a Scanzi: "Il presidente La Russa sarà a Praga perché è prevista la Riunione dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea". Cala subito il gelo in studio. Scanzi balbetta: "Ah, proprio domani, giusto giusto il 25 aprile...". Giuli lo spegne subito: "Non va bene la data, la prossima volta lo faremo presente all'Unione Europea...".