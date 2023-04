Pomeriggio 5, tagliato il finale della D'Urso: esplode il caso a Mediaset

27 aprile 2023 a

a

a

A Pomeriggio 5 scoppia il caso: per la seconda volta nel giro di una settimana, infatti, sarebbe stato tagliato il momento dei saluti. Ieri, nella puntata di mercoledì 26 aprile, subito dopo il blocco dedicato all’imminente incoronazione di Re Carlo III, Barbara D'Urso ha dato la pubblicità annunciato due ospiti che i telespettatori avrebbero visto nel segmento finale del programma. Segmento che però non si è visto.

Coccia crolla, lacrime per la Pezzopane: "Dopo San Valentino...", voci pesanti

Alla fine della pubblicità è andato in onda un riassunto della prima puntata della fiction di Claudio Amendola, “Il Patriarica“. Una scelta che in molto hanno considerato senza senso, visto che la seconda puntata del telefilm è già andata in onda e il terzo episodio è previsto per domani sera, venerdì 28 aprile. Dunque, non è chiaro il motivo per cui sono stati eliminati i minuti finali di Pomeriggio 5.

Barbara D'Urso, sorrisi e abbracci. Terremoto a Mediaset, con chi l'hanno paparazzata | Guarda

Il programma della D'Urso viene trasmesso in diretta, ma il segmento finale viene registrato previamente così da poter lasciare lo studio ai colleghi del tg Studio Aperto, che viene trasmesso live su Italia 1. In ogni caso, però, è già la seconda volta nel giro di pochi giorni che questo pezzo di trasmissione verrebbe tagliato. Una cosa simile sarebbe successa lo scorso 20 aprile: la D’Urso aveva lasciato il pubblico dicendo loro che avrebbero visto un video riassunto con i saluti degli affezionati del programma al ritorno dalla pubblicità. Ma anche in quel caso quel pezzo non è andato in onda. I motivi di questi tagli improvvisi, comunque, non sono ancora noti.