Avanti un altro, Paolo Bonolis sostituito: il "blitz" a Mediaset

Ultima puntata per Avanti un altro. Dopo venerdì 28 aprile, e per circa un mese e mezzo, andranno in onda solo le repliche. Poi ecco che Paolo Bonolis verrà sostituito da Caduta Libera con Gerry Scotti. Nulla comunque di cui preoccuparsi, Bonolis e Luca Laurenti torneranno il prossimo anno. "Probabilmente il prossimo sarà l’ultimo anno di Avanti un altro. Un po’ per volontà del conduttore e poi perché il programma ha fatto il suo percorso. Questa nuova stagione di Avanti un altro è stata molto fortunata, questo è il 12° anno", ha confessato Marco Salvati autore del programma di Canale 5 a Casa Pipol.

Intanto nel futuro di Bonolis non c'è solo Avanti un altro. Attesissima, infatti, la nuova edizione di Ciao Darwin. "Sotto mia pressione e recepita molto volentieri da Paolo Bonolis, oltre al pubblico formato da soli uomini e quello formato da sole donne avremo quello arcobaleno, formato da un pubblico misto. In questo nuovo spicchio potrà esserci chi vuole sentirsi libero di tifare chi vuole", ha anticipato Salvati.

Le registrazioni delle nuove puntate della prossima edizione di Ciao Darwin partiranno ad aprile. Il programma andrà invece in onda in prima serata su Canale 5 dal mese di ottobre per dieci puntate. Tutte con la coppia Bonolis-Laurenti.