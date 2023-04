Elsa Fornero affondata dal comunista: "Disonesta! La peggiore d'Europa"

29 aprile 2023 a

"O è disonesto o proprio non capisce". Elsa Fornero, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, spara a zero su Giorgio Cremaschi e il sindacalista rosso, ex portavoce di Potere al Popolo!, le risponde per le rime.

"Io trovo che è grave sempre incitare alla ribellione, perché con la ribellione i problemi non si risolvono. I problemi si risolvono possibilmente con il dialogo e con l'onestà intellettuale", incalza l'ex ministra del Welfare. "Ma sì ma andiamo, disonesta sarà lei - replica Cremaschi -. Anzi, ingiusta, ha fatto la peggior riforma delle pensioni d'Europa". Dallo studio interviene anche Domenico De Masi, che scuote il capo: "No, i lavoratori sono andati avanti sempre con la lotta, Elsa tu lo sai bene". "La lotta la condivido anche io - ribatte la Fornero al sociologo -, ma incitare alla lotta no". "Non è lui che incita alla rivolta, è il governo. I cittadini stanno scendendo perché ne hanno piene le p***e", urla una lavoratrice chiamata dalla Merlino per testimoniare la piaga delle "paghe da fame". "La gente vuole bloccare l'Italia - prosegue la signora -, ma cosa aspettate? Volete che finisca come in Francia? Dobbiamo mangiare caz***o!".



"Abbiamo un serio problema, quello dell'impoverimento - prosegue la Fornero con la sua lezione -. Il lavoro è nell'Articolo 1 della Costituzione. Non c'è nessuno che ha la soluzione in tasca. Serve buona volontà da parte di imprenditori, intellettuali, politici e sindacati. Non si può polemizzare per il gusto della polemica. A noi in questi 20 anni sono mancati gli investimenti pubblici e privati". "Ma non è un problema di produzione, è un problema di distribuzione!", la interrompe ancora De Masi. L'immagine perfetta di un dialogo tra sordi.