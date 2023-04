Amici, De Filippi linciata per questo bacio: "Vergognoso", "Orribile"

30 aprile 2023 a

E alla fine, Cricca è stato eliminato da Amici, il tutto nella puntata del Serale in onda sabato 29 aprile ovviamente su Canale 5. E chi segue il programma sa bene che in molti, sui social, hanno sempre sospettato che Cricca godesse di "raccomandazioni" o trattamenti speciali, anche per un vecchio ripescaggio. E la circostanza si è ripresentata con prepotenza: a finire nel mirino Maria De Filippi, la conduttrice.

Ma cosa è successo? Al termine delle sfide tra le squadre, sono andati al ballottaggio proprio Cricca e Maddalena. Dunque, dopo l'esibizione, è stato comunicato loro chi fosse l'eliminato provvisorio. Ma durante il momento delle carte, ecco che la De Filippi ha consolato solo uno dei due concorrenti a rischio. Proprio Cricca, ovviamente, il quale durante l'attesa non è riuscito a trattenere le lacrime.

"È finita...": la foto che fa esplodere il gossip a casa di Maria De Filippi

Così ecco che la De Filippi è corsa da lui, abbracciandolo per poi dargli un bacio. Un momento di umana tenerezza, che però ha scatenato i soliti leoncini da tastiera: secondo molti infatti quanto fatto dalla conduttrice non sarebbe stato rispettoso nei confronti dell'altra concorrente a rischio, Maddalena. Per esempio, c'era chi commentava: "È bruttissimo vedere Maddy abbracciarsi praticamente da sola e Maria abbracciata a cricca in un momento così.. vieni qui Maddy ti abbraccio io". Ma su Twitter, i commenti negativi erano moltissimi. "La mancanza di professionalità di Maria che durante le carte abbraccia cricca solo perché sta per piangere fregandosene di Maddalena il primo che osa dire che non è raccomandato gli spacco la faccia sta cosa è vergognosa", scriveva un altro utente. Parole al vento? Sì.