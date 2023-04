Maria De Filippi? "Le parole non bastano": parole pesantissime, chi esce allo scoperto

30 aprile 2023 a

Mancavano pochi minuti alla diretta del serale di Amici di sabato 29 aprile, in onda su Canale 5. E cresceva l'attesa per la performance di Emanuel Lo, il docente che ha ormai conquistato tutti. Per lui tornare a ballare era una vera scommessa, in cui più di tutti ha creduto Maria De Filippi.

E così, ecco che Lo, prima della messa in onda, intervistato da Chi ha speso per la conduttrice parole bellissime: "Maria... le parole in alcune circostanze non bastano. Lei ha creduto in me e il fatto che io le stia restituendo un minimo di quello che lei ha coltivato è felicità. E vederla sorridere è, sì, una gioia immensa", ha concluso Emanuel. Parole sincere, cariche di emozione e stima.

Nell'intervista a Chi, Lo ha poi parlato del suo rapporto con Lorella Cuccarini. Ma anche di Fiorello, che lo aveva citato in una recente puntata di Viva Rai 2. "Con Fiore abbiamo lavorato tanto in passato, ci conosciamo bene. Quella mattina in trasmissione lui parlava della mia età indefinita", ha commentato divertito e compiaciuto Emanuel Lo, riferendosi al fatto che Fiorello aveva detto che il ballerino sembra non invecchiare mai.