Ballando, Selvaggia Lucarelli demolita da Fabio Canino: "Devo essere sincero?"

Manca ancora tanto alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Ma le polemiche relative all'ultima edizione ancora non si sono sopite. In particolare quelle che riguardano Selvaggia Lucarelli, la contestatissima giudice che ha sollevato un polverone per il presunto trattamento "punitivo" che avrebbe avuto il suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, nel corso dell'ultima edizione.

E della Lucarelli, intervistato da gay.it, ne parla Fabio Canino, altrettanto giudice di Ballando, uno che con Selvaggia - eufemismo - non si è mai trovato. La stroncatura è netta: "Se nelle altre edizioni ogni giudice dava un suo voto e la cosa finiva lì, quest’anno alla fine di ogni giudizio c’era Selvaggia che dava il giudizio sul giudizio del collega. Stiamo comunque parlando di una giuria fatta da persone diverse, che vengono da esperienze diverse, quello che si vede è vero, è proprio quello che succede, non c’è niente di finto. Se una sera ti girano le scatole si vede che ti girano le scatole", sottolinea con sincerità.

Da tempo si sussurra che dopo le polemiche Selvaggia Lucarelli potrebbe non prendere parte alla prossima edizione del format della Carlucci. Interpellato sul punto, Canino risponde: "Non ne ho la più pallida idea, te lo dico sinceramente. Ho altro a cui pensare". Parole chiare, che lasciano intendere come per lui non sarabbe affatto un problema. Anzi...