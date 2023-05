Fiorello sotto-choc all'alba: "Sono finito, sconvolto". Cosa lo travolge

05 maggio 2023 a

Il regista Gabriele Muccino è stato ospite di Fiorello questa mattina a Viva Rai2. E proprio a lui lo showman siciliano ha confidato di essere rimasto turbato a causa di una notizia. La notizia riguarda il pisolino pomeridiano, momento irrinunciabile nella routine quotidiana del conduttore, che a quanto pare aumenterebbe il rischio di infarto, ictus e diabete se troppo lungo. “Mi ha sconvolto, è una cosa scientifica, pisolini vietati", ha commentato Fiorello.

"Sono finito, il mio non è un pisolino nel pomeriggio ma un pisolone”, ha continuato lo showman. Lo studio a cui si riferisce è stato condotto dalla Harvard Medical School e pubblicato dalla rivista Obesity, alla quale pare che il presentatore abbia deciso di abbonarsi. “Quando ho letto questa notizia mi sono preoccupato, tenterò di dormire di meno”, ha concluso.

Tra gli ospiti della puntata di oggi anche Roberto Bolle, definito dal conduttore come un “monumento nazionale”. Il ballerino, impegnato in uno spettacolo al teatro Arcimboldi di Milano, si è esibito anche in via Asiago e ha ammesso di aver sempre provato a invitare Fiorello allo spettacolo "Danza con me", di cui è al timone da ormai sei anni. Il conduttore allora ha confessato di aver sempre rifiutato e addirittura ha rivelato: "Ammetto che in due occasioni ho usato una scusa”. Questa volta, però, ha promesso: "Il prossimo primo gennaio ci sarò, verrò con te su Rai 1 con il cenone sullo stomaco e ballerò”.