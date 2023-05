Striscia la notizia, "sexy da morire": cosa si lascia scappare Michelle Hunziker

06 maggio 2023 a

a

a

Michelle Hunziker e Gerry Scotti hanno aperto la puntata di Striscia la Notizia di questa sera con la solita allegria che li contraddistingue, augurando a tutti un buon weekend. Poi si è partiti dalla notizia del momento. "Hai sentito Laura Chiatti?", ha chiesto il conduttore alla collega, riferendosi alle dichiarazioni che l'attrice ha fatto a Domenica In la settimana scorsa facendo alzare un polverone.

"Ecco il mio segreto": Michelle Hunziker in splendida forma? La confessione

"Ha detto una cosa che ha fatto molto chiacchierare, che l'uomo che fa i lavori in casa, per esempio lava i piatti, uccide l'eros", ha spiegato Gerry. E Michelle, rivolgendosi alla Chiatti, ha detto: "Ma Laura come mai dici questa cosa? Invece è sexy da morire l'uomo che lava i piatti".

Il pre puntata di Striscia la Notizia

"Questa è la mia più grande paura": Fiorello, la confessione privata

"Tu sei molto sexy quando fai le pulizie di primavera, ho una foto", ha poi detto la Hunziker al collega con tono ironico. A quel punto è comparso sullo schermo un fotomontaggio con la faccia di Gerry con spray e carta igienica in mano. "Ma fa schifo, ma cos'è? Sembro Fedez con la pancia", ha commentato il conduttore, riferendosi al fatto che nell'immagine mostrata ci fosse anche una pancia pronunciata pieni di tatuaggi.