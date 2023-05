Ezio Greggio, "auguri agli sposi e buona vita!": commozione per le nozze del figlio Giacomo

08 maggio 2023 a

Una giornata davvero speciale per Giacomo Greggio, il figlio di Ezio Greggio: si è infatti appena sposato con la sua compagna, Shereen. E così il conduttore di Striscia la Notizia ha voluto condividere la gioia sui social, oltre a condividere tutto l'amore per il figlio e gli auguri che gli rivolge in un momento così importante e speciale.

Ezio Greggio, dunque, ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che lo ritrae proprio insieme allo sposo Giacomo e a Gabriele, l'altro figlio. In calce all'immagine, poche e sentite parole: "Ci sono giorni indimenticabili nella vita: oggi è uno di questi. Buona vita Giacomo: ILY and Shereen". Dunque, un cuoricino rosso.

Nell'immagine i due figli di Ezio Greggio indossano uno smoking nero con fiorellini sul taschino, così come spesso avviene per gli sposi e i loro familiari. Da par suo il conduttore Mediaset sfoggia uno smaking blu con inserti neri. Molti i commenti e i like raggranellati dal post, tra i quali quelli di Jimmy Ghione e Valerio Staffelli, colleghi di Greggio a Striscia la Notizia.

Con il matrimonio, Giacomo e Shereen coronano un amore che prosegue da anni. La coppia non vive in Italia, ma a Londra, dove lui lavora nel campo della finanza mentre lei è architetto. Il matrimonio è stato celebrato a Siena. Auguri agli sposi!