Ilary Blasi, "scappata in diretta": la figuraccia che in pochi avevano notato

09 maggio 2023 a

a

a

Il profilo social dell’Isola dei Famosi ha deciso di mettere in risalto un episodio spiacevole accaduto a Luca Vetrone. Durante la diretta, condotta come sempre da Ilary Blasi, si è verificato un piccolo “incidente”: il naufrago era impegnato nella prova leader e pur di non perderla si è fatto la pipì addosso. Episodio che era passato quasi inosservato, almeno fino a quando l’Isola non ha deciso di farlo diventare virale sui social.

Vetrone era impegnato insieme a Pamela Camassa nella prova del girarrosto: per vincere bisognava resistere 10 minuti senza mollare la presa e cadere in acqua. Al di là dell’incidente “fisiologico”, Vetrone e Camassa hanno vinto la sfida a pari merito: non era mai successo che due concorrenti rimanessero appesi oltre il tempo massimo di 10 minuti. Un evento che è stato sottolineato da Alvin, che ha consegnato le medaglie a entrambi i naufraghi. “Quando scappa, scappa”, ha commentato ironicamente il profilo social dell’Isola riguardo all’incidente di Verone.

"Hai firmato un contratto". Ilary Blasi e Cecchi Paone, la pazzesca rissa in diretta

Intanto cinque concorrenti sono finiti in nomination: si tratta di Gianmaria Sainato, Fiore Argento, Helena Prestess, Marco Mazzoli e Paolo Noise. I cinque naufraghi si sfideranno al televoto che si chiuderà nella prossima puntata, in programma lunedì 15 maggio.