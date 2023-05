Silvia Toffanin, colpaccio dopo Verissimo: dove la piazzano

18 maggio 2023 a

Verissimo non finisce qui. Nonostante la stagione del programma di Canale 5 si sia appena conclusa, rivedremo ancora Silvia Toffanin. Sabato 20 maggio, infatti, la conduttrice dedicherà uno spazio interamente all’edizione appena conclusa di Amici. Insomma, un vero e proprio speciale sul talent di Maria De Filippi. Per l'occasione la puntata vedrà in studio il vincitore Mattia, insieme agli altri tre finalisti, quindi la ballerina Isobel e i cantanti Angelina e Wax.

Finita qui? Niente affatto. A fianco della Toffanin ci saranno anche i professori di Amici legati ai quattro allievi (Raimondo Todaro, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Arisa) e i giudici Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè.

Da domenica 21 maggio, invece, sempre alle 16.30, Verissimo inizierà un lungo ciclo di puntate (in onda nelle settimane successive ogni sabato e domenica) chiamato Le Storie, un "meglio di" della stagione arricchito però da interviste inedite. Tra le prime quelle di Nicole e Carlo, una delle coppie protagoniste di Uomini e Donne, e Filippo Bisciglia, pronto a tornare su Canale 5 con Temptation Island.