Fazio, la Chirico contro De Angelis: "Rai occupata? Tu lo sai bene"

Roberto Tortora 19 maggio 2023 a

a

a

A Piazzapulita, talk show di La7 condotto da Corrado Formigli, è scontro tra Alessandro De Angelis, autore, giornalista e Vicedirettore dell’Huffington Post e Annalisa Chirico, giornalista e saggista. Oggetto della discussione del salotto di Formigli, in quel momento, è il mancato rinnovo di contratto di Fabio Fazio con la Rai e il suo passaggio a Discovery con il programma Che Tempo Che Fa.

"Fazio lascia la Rai? Si può fare a...": Manuela Moreno, parole pesantissime

A un certo punto le voci di Annalisa Chirico e Alessandro De Angelis si sovrappongono di continuo, la Chirico cerca di farsi strada lanciando l’accusa: “Forse tu che conosci la Rai meglio di me sai cosa significa la Rai occupata dalla sinistra, tu lo sai bene che cosa significa". Questo intervento, che ha segato quello di De Angelis sul nascere ha provocato la reazione stizzita dell’autore di Mezz’ora in più, il programma di Rai 3 condotto da Lucia Annunziata: "Annalisa sei una maleducata, mi devi far finire. Sei una grande maleducata!".





Chirico attacca, De Angelis perde il controllo: "Maleducata". Guarda il video di Piazzapulita

Corrado Formigli prova a far da paciere e a mettere ordine tra gli interventi, ma non ci riesce, perché c’è la contro-replica altrettanto infastidita della Chirico: “No, ti sto dicendo che non è corretto citare una persona che non c’è”, riferendosi a Giampaolo Rossi, il nuovo direttore generale della Rai proposto dall’ ad Roberto Sergio. Lo ha tirato in ballo De Angelis, che ha letto alcune sue dichiarazioni che confermano il suo essere un ammiratore di Putin e questo andrebbe in contrasto con la politica filo-atlantica e filo-ucraina del governo Meloni che, del resto, ha appena accolto il presidente Zelenskyj in visita a Roma.

Video su questo argomento Tutti i disastri di Fazio: da Boldrini a Macron, 20 anni di gaffe (e leccatine)

Nello specifico, queste erano state le parole di Rossi: “L'ossessione anti-Putin in Occidente impedisce di far nascere il dubbio che siano gli Stati Uniti a destabilizzare l'Ucraina. La colpa di Putin è di non voler sottomettere la Russia ai dettami del nuovo ordine mondiale preconizzato da Soros, speculatore globalista, con il vizietto di destabilizzare i governi eletti”.