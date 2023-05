Paolo Barelli contro la grillina Bevilacqua: "Uccellacci del malaugurio"

23 maggio 2023 a

Volano stracci a L'Aria Che Tira su La7. A non mandarsele a dire Paola Barelli e Dolores Bevilacqua. I due, nella puntata di martedì 23 maggio, si scontrano sugli aiuti per l'Emilia-Romagna. "Ma che è - sbotta il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati - 'sto discorso dove se prendono i soldi? Il governo troverà i soldi nei capitoli opportuni, la gente se ne frega dei capitoli da cui vengono presi i soldi. Sappiamo che serviranno miliardi... 'sta polemica dei saputi che dicono 'prendeteli dal Pnrr'. Ma fatevi i fatti vostri".

Il motivo è semplice: "Il Pnrr già prevede 4 miliardi, ma sono da spendere secondo le norme europee entro il 2026, quindi i soldi saranno presi da dove ci sono". "No, questi sono fatti degli italiani", interviene subito la senatrice del Movimento 5 Stelle mentre il collega ricorda che "sarà il governo, votato dagli italiani, a doverli trovare". Ma la Bevilacqua rincara la dose ricordando che "durante il Covid Meloni diceva che con un clic bisognava dare 1000 euro agli italiani. Io la attendo".

"La attenda lei - controreplica il forzista spazientito -. Ma fatevi i fatti vostri, siete uccellacci del malaugurio!". Frasi che scatenato l'ospite grillina: "Ma si rende conto? La sua argomentazione è vergognosa. Risponda nel merito, queste polemiche le lascio a lei". "Uccellacci del malaugurio - prosegue Barelli -. Non è ancora iniziato il Cdm e già dicono che non ci sono i soldi". Sul tavolo del governo infatti, proprio in queste ore, le prime misure per fronteggiare l'emergenza maltempo che ha colpito l'Emilia-Romagna.