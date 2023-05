Flavio Insinna, gaffe horror del campione a L'Eredità: "Ti arrestano"

Roberto Tortora 25 maggio 2023 a

a

a

Ogni tanto un ripasso di geografia non sarebbe un cattivo consiglio. Soprattutto se in ballo c’è un quiz e tanti soldi da poter vincere. Così, l’emozione non riuscirebbe a giocare il brutto scherzo capitato a Christian, concorrente de L’Eredità e già campione, ma inciampato nella puntata successiva. Sfidando un avversario, infatti, Christian si è trovato a dover dare la risposta alla definizione “Capoluogo del Piemonte”, partendo dalla lettera V come iniziale: “Vicenza” è stata la sua prima risposta ed il conduttore, Flavio Insinna, lo ha subito bloccato dicendogli: “Guarda che ti mettono in carcere…”. Incalzato, vedendo i secondi a sua disposizione esaurirsi, Christian ha dato quindi un’altra risposta, replicando la gaffe: “Venezia”.

Salta Flavio Insinna? Rai, la rivoluzione è totale: "Chi può soffiargli il posto"

All’atto della seconda figuraccia, Flavio Insinna non ha potuto non prendere in giro il povero Christian: “Quando vi consiglio di buttarvi sulle parole non intendo questo. Non ti esporre più!”. La risposta giusta, ovviamente, era Vercelli, capoluogo di provincia del Piemonte, al contrario di Vicenza e Venezia, che si trovano in Veneto. A causa di questo errore, l’avversario di Christian l’ha spuntata al fotofinish, essendo rimasto con soli 2 decimi di secondo, motivo per il quale sempre il povero Christian, come anticipato prima, ha dovuto lasciare il gioco.

"Qualcosa di diverso...". Il campione va a picco, Insinna lo umilia: gelo a L'Eredità

Marcello, il suo sfidante, è diventato il nuovo campione in carica, arrivando quindi alla Ghigliottina, ma senza la stessa fortuna avuta ieri dal giovane concorrente di soli 18 anni, il quale ha vinto 85.000 euro. Il nuovo finalista, infatti, ha sbagliato quasi sempre nella scelta delle cinque parole-indizio, abbassando il montepremi a 8.750 euro, una cifra che non è nemmeno riuscito ad accaparrarsi, perché incapace di dare la risposta corretta. Dalle parole di partenza ‘CARTA’, ‘PATRIZIA’, ‘UNO’, ‘GRUPPO’ e ‘AFFARI’ Marcello ha ricavato la risposta ‘STUDIO’, ma a farlo vincere sarebbe stata invece la parola ‘FAMIGLIA’.