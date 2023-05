Fiorello, "mi dicono che siete una coppia": che gaffe, cala il gelo

31 maggio 2023 a

a

a

Clamorosa gaffe per Fiorello a Viva Rai2. Questa mattina lo showman siciliano ha ospitato il vincitore di Amici, Mattia, e la sua partner di ballo durante il talent, Benedetta. Ed è proprio rivolgendosi a loro che il conduttore ha fatto uno scivolone. I due hanno ballato insieme in un medley di latino americano, poi una volta terminata l’esibizione Fiorello ha detto: “Complimenti a te Mattia e a te Benedetta veramente. Siete una coppia non solo nel ballo, mi dicono qua”.

Fiorello sconvolto, all'alba Al Bano Carrisi si presenta così: robe da matti | Video

Dopo le parole dello showman, l'imbarazzo è stato piuttosto evidente. Anche se i due ex allievi del talent sono subito corsi ai ripari. Benedetta ha cercato di mettere le cose in chiaro scuotendo la testa e facendo cenno di no con il dito, così da togliere ogni dubbio. Anche perché la ballerina è fidanzata da molto tempo. Poi però anche il ballerino di latino americano ha voluto smentire e prendendo la parola ha detto: “No, siamo solo tanto, tanto, amici”.

"Nessun agente segreto in Rai": Fiorello-Amadeus, una strana telefonata

Durante la loro performance c'è stata anche una sorpresa esilarante. A un certo punto, infatti, la ballerina è stata sostituita da Fabrizio Biggio, vestito con gli stessi abiti di lei, con i tacchi e la parrucca. Alla fine i tre hanno messo in scena un’esibizione in cui Mattia era praticamente conteso dalle due donne.