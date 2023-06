Cattelan al posto di Fabio Fazio? "Chi lo ha benedetto", una manina in Rai

05 giugno 2023 a

Chi prenderà il posto di Fabio Fazio su Rai 3? Diverse voci indicano Alessandro Cattelan, a cui dalla prossima stagione potrebbe essere affidato il fortunato spazio della domenica sera. Secondo il giornalista Giancarlo De Andreis, "tra i candidati il più autorevole sembra essere lui. Benedetto anche da un commento positivo di Fiorello, mattatore del mattino con Viva Rai2”. Lo ha scritto nella sua rubrica “La Tv vista da Internet” su Di Più Tv.

Non sono in pochi, insomma, a pensare che Cattelan sia l’erede perfetto di Fazio. Il conduttore, dopo un lungo periodo al timone di X Factor su Sky, ha ideato e presentato anche E poi c’è Cattelan. Infine è approdato in Rai con un programma in prima serata su Rai 1 dal titolo Da grande, e poi - dopo la conduzione dell’Eurovision Song Contest - gli è stata data la seconda serata di Rai 2. "Secondo molti potrebbe fare proprio in modo personale e accattivante lo schema del talk show di interviste e spettacolo portato in video da Fazio”, ha scritto De Andreis.

Nonostante le voci, però, ieri Cattelan - ospite al Festival della Tv di Dogliani - ha rivelato: "Facciamo due programmi seduti dietro una scrivania… ma abbiamo due stili enormemente diversi". E ancora: "È un bello spazio ma non credo sia il momento giusto per farlo per me. A me piace dove sto e spero di andare avanti a fare quello che sto facendo. Sono abbastanza nuovo in Rai, sto prendendo le misure. Da pseudo giovane, ingenuo, mi spiace che l’intrattenimento debba sottostare a queste dinamiche. Mi pare di capire però che, in Rai, sia normale".