Fabio Fazio umiliato da Cacciari: "L'egemonia della sinistra?"

Massimo Cacciari, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai tre, nella puntata del 6 giugno, parlando della nuova Rai targata Giorgia Meloni, di fatto affonda la sinistra. "Ma Giorgia Meloni dove ha visto l’egemonia culturale della sinistra? Ma dico, la cultura di un Paese non è mica fatta da quattro romanzieri e due filosofi, è fatta da economisti, ingegneri, medici, in tutte le categorie più produttive. Dove l'ha vista?", tuona l'ex sindaco di Venezia. Che si chiede: "Dove l’ha vista Meloni l’egemonia in tutte le categorie di questo Paese? La sua idea di egemonia qual è, Fazio? Ma che cosa dice?".

Cacciari insiste: "L'egemonia culturale si vede nei posti di rilievo in ambito tecnico, economico, scientifico e accademico, ma dove la vede?". Quindi l'ex premier Mario Monti sottolinea non senza ironia che Giorgia Meloni "ha fatto buone cose anche non facendole: in particolare l’attacco all’Europa si è trasformato in una ordinate ed educata interazione con l’Europa. Il presidenzialismo non mi pare più all’ordine del giorno nel senso di elezione diretta del presidente della Repubblica". E Beppe Severgnini aggiunge: "Sulla Rai bisogna dire che se un governo di destra mette i suoi nella Rai c'è una televisione privata, Mediaset, che è già della destra. Adesso però non ne parla più nessuno".