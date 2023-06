Paola Ferrari, bomba sui vertici Rai: "Mi ha lasciato a casa, torto gravissimo"

07 giugno 2023 a

Paola Ferrari spera nella nuova direzione di Rai Sport, passata da Alessandra De Stefano a Jacopo Volpi. Per lei, infatti, con il nuovo corso di Viale Mazzini, si potrebbero aprire nuove porte. La giornalista sportiva aveva lasciato la Rete poco prima dell’inizio dei Mondiali di Calcio in Qatar, in rotta con la De Stefano, ma adesso che le cose sono cambiate, punta a prendersi la sua rivincita. "Ho vissuto un periodo difficile e per un anno non sono apparsa in tv. Per me è stato un grande dispiacere ma non ho voluto rompere con la mia azienda. La direttrice mi ha lasciato a casa e non mi ha ricevuta per otto mesi. L’ho accettato ma ero molto arrabbiata, perché tengo al mio lavoro e credo di farlo discretamente bene", ha tuonato a Nuovo Tv.

Qui la Ferrari ha parlato di un vero e proprio momento delicato: "Mio marito e i miei figli mi sono stati accanto e si sono arrabbiati molto, perché hanno capito da subito la gravità del torto che avevo subito. Per fortuna ho un carattere fumantino, almeno non ho rischiato di cadere in depressione".

Ecco allora che tutte le speranze vengono riposte sulla nuova stagione televisiva: "Con Alba Parietti ci piacerebbe raccontare la nostra meravigliosa amicizia in una sit-com. Ci conosciamo da quarant’anni e insieme siamo molto divertenti". Proprio la giornalista ha svelato all'amica "le regole del calcio". La Parietti era stata presa a Galagoal, ma "lei non ne sapeva nulla".