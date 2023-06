Rai, rumors su Ilaria D'Amico: "Tutto pronto per il ritorno, a chi può soffiare il posto"

13 giugno 2023 a

Ilaria D’Amico sta cercando una seconda occasione in Rai dopo il flop di Che c’è di nuovo?, il talk andato in onda su Rai2 e chiuso anzitempo a causa degli ascolti molto bassi. Stando a quanto riporta Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagospia, la D’Amico è stata accostata ad Agorà: non è ancora stata presa una decisione sulla conduzione del programma mattutino di Rai3.

“Monica Giandotti, in quota Pd - scrive Candela - può contare sulla stima di Mario Orfeo che avrebbe suggerito l’idea della sua riconferma. La moglie di Cappellini deve fare i conti anche con gli ascolti traballanti. Per lei, proprio per volontà del direttore del Tg3, potrebbero aprirsi le porte di Linea Notte”. La D’Amico attende un’eventuale chiamata per rilanciarsi, dopo che il suo talk show su Rai2 è stato sospeso definitivamente a causa degli ascolti bassi che hanno caratterizzato tutte le puntate andate in onda.

Il flop le è costato anche un tapiro d’oro da parte di Striscia la Notizia, che le è stato consegnato dal solito Valerio Staffelli: “Io vorrei rimanere - aveva dichiarato la D’Amico - dato che sono stata chiamata per questo progetto. Avete mai visto un nuovo programma di informazione, su una rete che deve riaffermarsi anche negli ascolti, che pronti via fa boom? Ci vuole tempo per farlo crescere".