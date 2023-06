Fabio Fazio, "chi si alterna al suo posto": gira una voce in Rai...

15 giugno 2023 a

Quale programma sostituirà Che tempo che fa di Fabio Fazio? Secondo un'indiscrezione riportata da TvBlog, al posto del talk della domenica sera di Rai 3 potrebbe andare in onda Report di Sigfrido Ranucci, la cui partenza potrebbe essere fissata per l’8 ottobre prossimo. Non sarebbe la prima volta per Report su questa rete e in questa precisa fascia oraria.

Rispetto a questa ipotesi, qualche tempo fa Ranucci in un’intervista a Un giorno da pecora aveva affermato: “Intanto io non so nulla di ufficiale e nessuno mi ha detto nulla. Sono un dipendente, sono dell’azienda e faccio quello che mi viene chiesto nel miglior modo possibile. Ma con delle garanzie. Bisogna portare rispetto a Report e alla sua storia. Se qualcuno vuole strumentalizzare sbaglia, se qualcuno vuole mettere in difficoltà la trasmissione, spostandola in condizioni difficili, sbaglia“.

Altra ipotesi riguarderebbe Federico Quaranta. A partire da settembre, infatti, la domenica sera di Rai 3 potrebbe essere assegnata a Il Provinciale, il documentario di Federico Quaranta che in questi anni è andato in onda su Rai 1 e Rai 2. Stando a questa indiscrezione, la trasmissione dovrebbe spostarsi su Rai 3 a partire da domenica 10 settembre in prima serata. Secondo TvBlog, l'appuntamento con la trasmissione che racconta i territori della provincia italiana dovrebbe essere previsto nel prime time di Rai 3 anche nel 2024, in alternanza con Report.

L'ipotesi Report, comunque, giorni fa era stata smentita dalla Rai: "I Direttori dei Generi stanno ancora lavorando alla definizione dei palinsesti della prossima stagione che verranno illustrati in Consiglio di Amministrazione il prossimo 22 giugno e presentati a Napoli il 7 luglio". E ancora: "Qualunque ricostruzione, anche con riferimento alla trasmissione Report, è da ritenersi prematura e priva di fondamento”. Dunque, non resta che aspettare la presentazione ufficiale dei palinsesti per il 2023/2024.