Fausto Bertinotti: "Chiuda! Chiuda!". Si collegano con lui e lo sorprendono così

"Un vecchio amore Bertinotti...", dice Myrta Merlino mentre apre il collegamento con Fausto Bertinotti. Il quale, ormai in diretta a L'aria che tira, su La7, nella puntata di oggi 16 giugno, dice a qualcuno a bassa voce: "Chiuda chiuda...". Insomma, un rientro in studio davvero concitato per l'ex leader di Rifondazione comunista. Che riprende poi, come se nulla fosse, a parlare di Silvio Berlusconi: "Amore no, però siamo riusciti a instaurare un rapporto rispettoso nella più aspra contesa. Quando le ragioni dello scontro sono tutte politiche, io penso che è cosi forte che chiede il rispetto delle persone", ragiona Bertinotti.

Qui l'esilarante siparietto di Fausto Bertinotti a L'aria che tira

Quindi l'ex leader comunista ricorda: "Pensi allo scontro tra De Gasperi e Togliatti. La politica degrada a scontro personale perché la politica viene fagocitata dalla persona, spettacolarizzata e personalizzata. Perché non ci sono più i partiti, i sindacati".

"Nei giorni scorsi ho taciuto, nei giorni del lutto il silenzio è un atto di rispetto", aveva detto prima di ricollegarsi con la Merlino Fausto Bertinotti: "La cosa che colpisce è questa prosecuzione di un regime che ha portato un guaio al Paese e un guaio altrettanto serio alla sinistra, cioè un bipolarismo che nasce sulle ceneri della Prima Repubblica".