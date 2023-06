Rai, la rivincita di Enrico Ruggeri: compagni spazzati via, cosa gli affidano

27 giugno 2023 a

Nuovo governo, nuova Rai. Con l'arrivo del centrodestra anche Viale Mazzini cambia volto. Tra le novità l'arrivo di Enrico Ruggeri su Rai 2. Il cantante non ha mai nascosto la propria propensione per il centrodestra e ora, dopo essere stato tenuto in disparte, trova il suo spazio. Sarà lui, infatti, a condurre Gli Occhi del Musicista, una nuova trasmissione.

Solo poco fa Ruggeri aveva lamentato la sua esclusione dalla Rai e, sulle voci di un suo ritorno, aveva tuonato: "Le sento anche io e mi fa piacere sentirle. Spero non siano solo voci - diceva a Libero -. Purtroppo non so molto di più. È evidente che essendo venuta a mancare quella parte che per anni mi aveva ostracizzato e impedito fisicamente di mettere piede in Rai, può darsi che succeda qualcosa diciamo...". E ancora, ritornando al passato: "Io chiusi il mio programma con sette prime serate su Rai1, feci grandi risultati soprattutto in rapporto ai costi. Purtroppo poi sono stato messo in panchina, forse perché, paradossalmente, il mio programma costava troppo poco e c'era poco da inzuppare il pane. Ero stato scelto dalla direttrice Teresa De Santis e quando venne fatta ‘piazza pulita' io ci rimasi in mezzo... Non sono stato ancora contattato ma in tre anni di esilio, ho accumulato delle idee interessanti".

E così l'attesa ha portato i suoi frutti. Gli Occhi del Musicista andrà in onda dopo Stasera C’è Cattelan e prima di Bar Stella, programmi entrambi riconfermati. Le puntate settimanali delle seconde serate di intrattenimento, che si alterneranno, dovrebbero ridursi da 3 a 2. Le serate di destinazione dovrebbero essere il martedì e il mercoledì.