Francesca Fagnani, schiaffo a Pier Silvio: chi vuole "scippargli"

05 luglio 2023 a

a

a

Barbara d'Urso non sarà più al timone di Pomeriggio 5 e la nota di Mediaset ha tutto il sapore di un divorzio, una rottura. Così la conduttrice di Canale 5 potrebbe consolarsi altrove, magari in Rai. È quello che spera Francesca Fagnani. La giornalista di Rai 2 spera che la d'Urso possa essere sua ospite a Belve. "È la benvenuta da sempre, non da ieri", ha detto rispondendo su Twitter a un utente.

"È venuta a chiedermi...". Pier Silvio rompe il silenzio, perché è saltata la d'Urso

D'altronde l'addio con il Biscione non è stato digerito dalla conduttrice che su Repubblica si è sfogata: "Mi hanno ferito profondamente: prendi questa decisione senza dirmi nulla e senza darmi la possibilità di salutare i miei spettatori. Fabio Fazio è andato via e ha salutato tutti, come Serena Bortone. Io non ho potuto ringraziare nessuno. E il comunicato: non ho concordato niente, mi hanno lasciato a casa in pochi giorni".

"Liquidata": ecco i palinsesti Mediaset, chi è dentro e chi è fuori. C'è una grossa sorpresa

Per questo - ha ammesso - Il sentimento dominante è il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico". E chissà che la d'Urso non si confiderà in una lunga intervista proprio alla Fagnani che da tempo attende un suo "sì".