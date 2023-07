Gaia Tortora, "operazione segretissima": addio La7, "chi si è mosso"

10 luglio 2023 a

"Un'operazione segretissima" viene definita quella che vede Gaia Tortora tornare in Rai. La conduttrice di La7, nonché figlia di Enzo Tortora, potrebbe approdare sulla tv di Stato. Al posto di Bianca Berlinguer. Il retroscena viene svelato da Affaritaliani.it, che descrive l'ipotesi di Massimo Giletti a CartaBianca "un'opzione ancora al vaglio degli uffici contratti". E così i vertici di Viale Mazzini starebbero pensando di riportare a casa la giornalista.

Giletti - si legge - sarebbe in forza a La7 per altri mesi, mentre la Tortora potrebbe arrivare nell'immediato. Tra i nomi in lizza per sostituire la Berlinguer passata a Mediaset, anche Monica Giandotti. Per lei però potrebbero aprirsi le porte del pomeridiano festivo di Rai 2. Intanto l'arrivo della Berlinguer al Biscione è ancora sulla bocca di tutti. E dopo le polemiche di Vincenzo De Luca, ecco che la giornalista ha spiegato le sue motivazioni.

"Già da tempo mi sentivo isolata, un'estranea nella mia stessa famiglia - ha detto -. Assenza di quella comunanza di intenti che ti porta a lavorare bene e tranquillamente. Costretta a parare colpi, sempre da sola con il mio gruppo di lavoro. Tollerata e non coinvolta". La proposta - ha ammesso - è "arrivata proprio quando mi rendevo conto che il rapporto con la direzione della Rai non era più ricucibile. Tutto sommato ho avuto la sensazione di aver risolto loro un problema andando via".