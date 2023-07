Nunzia De Girolamo, "stop alla diretta": la Rai sconvolge il palinsesto

26 luglio 2023 a

Una puntata particolare, quella di Estate in diretta in onda oggi, mercoledì 26 luglio, su Rai 1. Infatti la Rai ha deciso per un cambio in corsa del palinsesto pomeridiano, stravolgendo la routine di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, i due conduttori del format.

Infatti il programma è andato in onda al posto di Sei sorelle, per poter lasciare poi spazio al Summit sulla sicurezza alimentare, intorno alle 16.50. L'annuncio lo ha dato proprio la De Girolamo in apertura di puntata: "Puntata molto particolare perché andiamo in onda in un orario completamente diverso e per un tempo diverso". E Semprini: "Sì, sarà una puntata più breve del solito".

I due, nonostante la notizia appena ricevuta e non semplice da gestire, sono stati impeccabili: i soliti casi di cronaca nera, dunque l'approfondimento sul meteo. Ma la seconda parte di Estate in diretta, per forza di cose, non è andata in onda: a De Girolamo e Semprini mancava il tempo per la parentesi più leggera, quella dedicata alla cronaca rosa e al gossip.