Gerry Scotti, "fa venire voglia di cambiare canale": scoppia la polemica

Polemica su Caduta libera, il game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. A generare confusione nelle ultime settimane sarebbe stata la programmazione della trasmissione. Nell’ultimo periodo, infatti, come i telespettatori hanno notato, per il quiz si sono alternate settimane di appuntamenti inediti a settimane di repliche. "Non si capisce più nulla con Caduta Libera! Era cominciata da poco la nuova edizione quando hanno dato il via alle repliche, poi di nuovo sono ripartite le puntate inedite. Che cosa sta combinando Mediaset?": questo quanto si è chiesta una telespettatrice, la signora Laura da Milano, in una breve lettera indirizzata alla rubrica della posta del settimanale NuovoTV.

"Tutta questa indecisione relativa alla programmazione del quiz di Gerry Scotti non solo crea una gran confusione, ma fa anche venire voglia di cambiare canale", ha continuato la telespettatrice. A quel punto chi gestisce la rubrica sul settimanale ha fatto presente alla lettrice che di recente il conduttore stesso del programma si è lamentato della confusione nella programmazione. "Non mi trovo d’accordo con questa programmazione che crea confusione”, è quanto ha dichiarato qualche tempo fa da Gerry Scotti, come NuovoTV ha ricordato nella risposta data alla sua lettrice. “Chissà se i dirigenti Mediaset daranno ascolto a Gerry…”, si legge alla fine della risposta.