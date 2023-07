Mario Giordano? "Effetto-Berlinguer": la drastica decisione di Pier Silvio

31 luglio 2023 a

Mario Giordano confermato, anzi, confermatissimo. Il conduttore di Fuori dal Coro torna su Rete 4. Ma con una novità. La sua trasmissione non andrà più in onda martedì ma mercoledì. La prima puntata della sesta edizione è infatti del 6 settembre. "Siamo già al lavoro per preparare la nuova stagione di Fuori dal Coro (…) E attenzione: è mercoledì. Fuori dal Coro non più il martedì ma il mercoledì", fa sapere lo stesso Giordano in un video pubblicato sui social. E poi il riferimento alla sua spalla, il ben noto "Donatooo", ossia Pisani, il regista di Fuori dal Coro.

Il programma, dunque, si sposta al mercoledì, dove fino alla passata stagione c’era Controcorrente, cancellato dai palinsesti di Rete 4. Veronica Gentili infatti finisce su Italia 1 alla conduzione de Le Iene, al posto di Belen Rodriguez.

Il motivo - tiene a precisare Davide Maggio - non è certo l’occupazione di una serata rimasta 'sguarnita' ma la necessità di lasciare spazio alla new entry di Mediaset, Bianca Berlinguer. L'ex volto Rai sarà presenza fissa dell’access del canale e del prime time del martedì. Esattamente come ai tempi, prima del suo annunciato addio a Viale Mazzini, di Cartabianca su Rai 3.