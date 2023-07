Wanda Nara? La firma di Icardi e... drammatiche conferme sulla malattia

24 luglio 2023 a

Alla fine il Galatasaray si è assicurato definitivamente Mauro Icardi, dopo che l’attaccante ex Inter era stato accostato ad altri club come il Milan. Decisiva la stagione passata a suon di gol e coronata dallo scudetto (23 le reti in 26 partite), che hanno convinto il club turco a riscattarlo. Eppure Mauro Icardi potrebbe trascorrere almeno i prossimi sei mesi in Argentina. Precisamente in prestito al Newell's Old Boys, club con sede nella città di Rosario. Il motivo? Una scelta di vita dovuta dal difficile periodo di salute che sta vivendo Wanda Nara, sua agente e madre dei figli. Dopo le indiscrezioni su una presunta leucemia, era stata proprio la 36enne a comunicare sui canali social personali che qualcosa non stava andando come doveva.

Un vero e proprio sfogo, quello di Wanda Nara, che confermava uno stato di salute tutt'altro che ottimale. Un ulteriore indizio arriva proprio dalla scelta della punta ex Inter, che in Turchia ha ritrovato nuovo smalto nell'ultima stagione. Da qui la decisione del Galatasaray di acquistarlo dal Psg per 10 milioni di euro con tanto di contratto della durata di tre anni a suon di milioni.

Un'operazione importante per il club turco, pronto però a lasciare partire immediatamente l'attaccante classe 1993 in prestito con direzione Argentina, per continuare a giocare ma anche per stare vicino a Wanda Nara. Lo aspetta il Newell's Old Boys: l'ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, e potrebbe dipendere anche dalla diagnosi definitiva della malattia della moglie.