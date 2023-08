Barbara D'Urso riceve una clamorosa proposta: Mediaset, sono guai enormi

Roberto Tortora 10 agosto 2023 a

La nuova edizione di Ballando con le Stelle potrebbe avere una nuova concorrente esplosiva. Il nome che circola in queste ore è quello di Barbara D’Urso che, dopo l’uscita di scena a Mediaset, potrebbe entrare in Rai con tutte le sue doti di ballerina e primadonna da palcoscenico. La nuova edizione, in programma ad ottobre 2023 su Rai 1, è in corso di preparazione e Milly Carlucci è alle prese con la chiusura di tutti i contratti e non fa mistero della possibile candidatura della D’Urso: “Ci eravamo incontrate tempo fa – ha dichiarato a Visto la Carlucci - e le avevo proposto di fare la ballerina per una notte, poi la cosa non è andata in porto. Chissà se quest’anno avrà più tempo per allenarsi. Chi può dirlo?”.

L’ex-conduttrice di Pomeriggio 5 ha un contratto con Mediaset in scadenza a dicembre, quindi, in teoria, potrebbe essere utilizzata ancora dal Biscione per produzioni che esauriscano il proprio ciclo di qui a Natale, ma, com’è verosimile, non dovrebbero esserci spazi né programmi in ballo a stretto giro. Barbara D’Urso, così, potrebbe finalmente accettare di approdare il sabato sera su Rai 1 direttamente dall’Auditorium del Foro Italico a Roma.

Oltretutto, in un programma che è nelle sue corde, amante del ballo com’è da tempo e già conduttrice di un programma dal nome inequivocabile: Baila. L’impatto mediatico che avrebbe la sua partecipazione sarebbe importante e potrebbe essere una rivincita per lei nella guerra degli ascolti con Mediaset. Sempre Milly Carlucci, stavolta a DavideMaggio.it, ha dichiarato: “Barbara è una grandissima professionista. Le faccio un in bocca al lupo grandissimo in modo che la sua carriera – ovunque lei sceglierà di andare – continui con lo stesso strepitoso successo che ha avuto sinora”.