Prigozhin, Margelletti rivela a In Onda: "Perché non l'hanno defenestrato"

Il professor Andrea Margelletti Presidente del Ce.S.I., Centro Studi Internazionali, interviene a In Onda per commentare quanto accaduto in Russia dove è precipiato l'aereo su cui viaggiava, secondo le autorità russe, il leader della Wagner, Evenji Prigozhin. L'esperto non usa giri di parole e si dice certo della volontà di Mosca di eliminare l'uomo che ha osato sfidare lo zar, Vladimir Putin, con una marcia su Mosca interrotta a circa 300 chilometri dalla capitale. Ma di fatto Margelletti spiega bene qual è il modo di agire di Putin che, ricordiamolo, per diversi anni è stato il capo del Kgb. "Prigozhin è morto, la sua avventura è finita qui", afferma Margelletti.



Poi l'esperto ha aggiunto: "Non l'hanno defenestrato, buttato giù da una finestra, perché sarebbe un omicidio. Invece un aereo abbattuto è un messaggio politico chiaro. Putin vuole dire ai suoi oppositori 'potete nascondervi ovunque, io vi trovo e vi uccido'". Parole chiare quelle del professor Margelletti che di certo spiegano bene quali sono gli assetti del potere in Russia: Putin contro tutti coloro che si oppongono alla sua linea politica.

Intanto la tv di Stato russa ha confermato la morte di Prigozhin. Sulla sua sorte era nato un piccolo giallo perché è atterrato a Mosca un altro aereo di sua proprietà. Ma per la Wagner e per i russi, Prigozhin era a bordo di quello precipitato.