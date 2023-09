Bersani gela Myrta Merlino: "Metafora sonora di questo Paese", imbarazzo su Canale 5

07 settembre 2023 a

Grandi ascolti e altrettante critiche per Myrta Merlino a Pomeriggio 5. L'ex conduttrice de L'aria che tira ha traslocato da La7 a Canale 5 ereditando la poltrona pesantissima di Barbara D'Urso. Una rivoluzione per Mediaset accolta dai telespettatori assai positivamente, visti gli ascolti delle prime tre puntate, con altrettante vittorie sulla concorrenza di Estate in diretta su Rai 1.

Eppure in tanti hanno attaccato la Merlino, accusandola di fornire una versione un po' più patinata e "pulita" dello show della D'Urso, senza troppa fantasia. Non solo, Myrta è finita alla gogna dei social per alcuni momenti delle sue dirette, dal gobbo di carta all'esordio al ditino sotto il mento "da professorina", per finire con la scelta (sfortunata) di troncare sul più bello un grande classico di Ivano Fossati per mandare la pubblicità. Dettagli? Forse, ma qualcuno se l'è legata al dito.

Si tratta di Samuele Bersani, cantautore romagnolo ormai considerato un grande della nostra musica leggera. Il momento della trasmissione è intenso e delicato: si parla di femminicidi, e sulle note di C'è tempo di Fossati la regia manda in onda i volti delle donne uccise da mariti, compagni ed ex compagni. Quindi, all'improvviso, viene tutto troncato dallo stacchetto musicale che prelude alla pubblicità. "Lo stacchetto pubblicitario su C'è tempo di Ivano Fossati è la metafora sonora di questo Paese", chiosa Bersani, laconico e amareggiato.

Il post del musicista viene commentato da molti vip, dalla collega Paola Turci (che aggiunge uno scandalizzato "Oddio") fino al comico Paolo Kessisoglu, metà del duo genovese Luca e Paolo, più ironico: "Ahahahahahah... incredibile".

"La sensibilità di un frigorifero alla regia - commenta un utente "comune" -. Specchio tremendo di una società analfabeta emotivamente". Regia che, per la cronaca, ha già visto silurato Ermanno Corbella, un fedelissimo della Merlino dai tempi di La7 fatto fuori a tempo di record dai vertici di Cologno Monzese.