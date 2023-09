Nunzia De Girolamo, "vai avanti tu...": crollo e lacrime in diretta

09 settembre 2023 a

L'ultima settimana, per Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, non è stata facile. La loro Estate in diretta, su Rai 1, dopo aver trascorso settimane ottime dal punto di vista degli ascolti in un periodo, quello delle vacanze, non certo facile per i palinsesti del piccolo schermo, ha dovuto far fronte alla nuova, agguerrita concorrenza di Myrta Merlino su Canale 5. Dal debutto di lunedì scorso Pomeriggio 5 ha sbaragliato il campo, lasciando alle sue spalle i rivali di Rai 1. Ciononostante, il bilancio del duo De Girolamo-Semprini è sicuramente positivo, e anche umanamente l'esperienza ha lasciato solo buone vibrazioni.

Anche per questo venerdì, al momento dei saluti al pubblico, i due conduttori non hanno potuto nascondere emozione e commozione, fino a sciogliersi in lacrime.

I padroni di casa, come da tradizione, hanno voluto ringraziare tutte le persone coinvolte nello show, in studio e fuori: regia, autori, macchinisti, collaboratori. Particolarmente "turbata" Nunzia, che singhiozzando ha interrotto l'intervento rivolgendosi a Semprini: "Vai avanti tu, Gianlù, che mi viene da piangere. Lo sapevo che non ce l'avrei fatta a parlare".

Le parole del collega hanno ulteriormente emozionato l'ex ministra dell'Agricoltura: "Io quando l'ho incontrata la prima volta, questo non gliel'ho mai detto, ho pensato 'Questa è tosta, come faro?'. Invece è una persona molto bella, diretta e onesta e poi non aveva mai fatto la diretta, non so se lo sapete, e invece è stata bravissima". La De Girolamo ha ricambiato con un sorriso: "Non è soltanto un grandissimo giornalista e professionista ma è diventato un grandissimo amico". Appuntamento all'anno prossimo?