Verissimo, la figlia di Mihajlovic: "Perché le nozze dopo la sua morte", Toffanin in lacrime

09 settembre 2023 a

a

a

Riparte la stagione di Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. E riparte con un'intervista a tratti lacerante: quella a Virginia Mihajlovic, la figlia di Sinisa Mihajlovic, il mister scomparso lo scorso dicembre dopo una lunga battaglia contro la leucemia.

Virginia Mihajlovic parla anche del matrimonio con Alessandro Vogliacco, difensore del Genoa con cui è convolata a nozze lo scorso giugno: i due si sono conosciuti nel 2017 e fu subito amore. "Ho subito subito che fosse quello giusto", ha spiegato Virginia parlando di Alessandro. E ancora: "Essere mamma è stato da sempre il mio sogno. Ho una sorella e tre fratelli, non riuscirei mai a vedere una casa silenziosa e vuota. Mi sono sempre detta: 'Spero di riuscire a creare una famiglia come quella della mia mamma e del mio papà e appena ho trovato la mia stabilità ho voluto un figlio. La mia bambina ha dato gioia in casa in un periodo non molto bello".

"Ecco il primo ospite". Verissimo riparte col turbo: il colpaccio firmato Toffanin

Poi le parole, toccanti, su papà Sinisa: "A chi mi ha chiesto come avessi fatto a sposarmi così presto dopo la morte di papà, io rispondo che è quello che avrebbe voluto. Avevo anche il desiderio di dimostrare a Alessandro che sono forte, volevo giurargli amore eterno", ha spiegato Virginia con una dolcezza che ha commosso anche Silvia Toffanin. Poi le lacrime di Virginia, che ha spiegato come la tristezza sia ancora forte. Il matrimonio, ha aggiunto, non è stato semplice, ma grazie alla sua famiglia, conclude Virginia, è stata la giornata speciale che aveva sempre desiderato.