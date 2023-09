Chicco Testa gela l'attivista di Ultima Generazione: "Lei non sa di cosa parla"

12 settembre 2023 a

L'ambientalismo green di certi attivisti di sinistra assomiglia sempre di più a un dogma religioso. I suoi adepti - i "gretini" - credono fermamente nei dettami ecologisti. Esattamente come i fedeli nei testi sacri. Non posso essere discussi, sono veri a prescindere. Ma quando si trovano a fare i conti con la realtà le loro convinzioni crollano come castelli di carta. In questo senso è esemplificativo di un confronto accaduto ieri sera a Quarta Repubblica, il programma di approfondimento politico condotto da Nicola Porrro.

Un'ambientalista ospite nel salotto di Mediaset ha lanciato un appello a tutti i telespettatori. "Le soluzioni ci sono - sostiene l'attivista - Ci sono soluzioni più efficienti. Non sono una scienziata (sic! ndr) né un ingegnere energetico. Ci sono delle persone che lo sanno, che andrebbero ascoltate invece di continuare a investire nel fossile. L'anno scorso l'Italia - aggiunge la gretina - ha speso 60 miliardi di euro nel fossile". Ma Chicco Testa non ci sta. "Se ci sono delle soluzioni me le deve dire - contesta l'ex Segretario nazionale di Legambiente - Dove ha investito l'Italia nel fossile? Mi vuole parlare di qualche sussidio energetico? Mi faccia qualche esempio... Chi li ha investiti questi 60 miliardi? L'Italia - sottolinea Testa - riscuote 40 miliardi di tasse dal fossile. Il nostro Paese non fa nessun investimento sul fossile. Lei - conclude l'ex politico - non sa rispondere alle domande".