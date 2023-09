Bianca Berlinguer, lo sfogo dopo l'addio alla Rai: "Come sto? Beh, insomma..."

13 settembre 2023 a

Bianca Berlinguer ospita Concita De Gregorio. Accade nella puntata di martedì 12 settembre di È sempre Cartabianca. Qui, su Rete 4, la giornalista ammette di essere "molto felice" di far parte degli ospiti fissi del talk-show. "E io più di te", ha ribattuto a sua volta la conduttrice. E ancora, rincarando la dose: "Di averti qua, in una situazione non proprio facilissima". Il riferimento sembra essere al passaggio dalla Rai a Mediaset.

Da qui la domanda della collega: "Come stai?". "Beh, insomma. Bisogna anche ambientarsi in un'azienda nuova, diversa da quella dove sono stata 34 anni", ha detto senza peli sulla lingua la padrona di casa. Solo qualche giorno fa Berlinguer si era detta "molto contenta" di essere su Rete 4.

"Naturalmente sono molto contenta del risultato ottenuto, ma non mi nascondo che d’ora in avanti sarà sempre più difficile - premetteva in una intervista a Il Corriere della Sera -. Dovrò affrontare una concorrenza particolarmente agguerrita, e non solo per quanto riguarda l’informazione, perché ci sarà comunque Rai 1 con le sue fiction, Rai 2 con programmi come quelli di Francesca Fagnani e Alessia Marcuzzi, e naturalmente ci sarà il concorrente più insidioso: Giovanni Floris, su La7. Senza contare che tra un po’ ricomincerà su Italia 1 le Iene, una trasmissione capace di attrarre un ampio pubblico giovanile". Ma Berlinguer ha deciso di accettare la sfida e i numeri sembrano darle ragione.