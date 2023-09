Ilary Blasi cacciata da Mediaset? Le ultime indiscrezioni esplosive: "Su cosa scommettono"

13 settembre 2023 a

Ma Ilary Blasi verrà davvero cacciata da Mediaset? Come stanno davvero le cose? Il rumor circola ormai da settimane, con la complicità dell'assenza in palinsesto di un programma che vanti la sua conduzione nella stagione autunnale, che si è appena aperta.

Le indiscrezioni sono state rilanciate da più fonti. Eppure, parlare di "cacciata", questo il punto, appare profondamente fuori luogo. Già, la situazione della Blasi è diametralmente opposta a quella di Barbara D'Urso, così come è differente a quella in cui versa Belen Rodriguez. Il punto è che la ex di Francesco Totti non è, come qualcuno ha insinuato, un nome inviso ai vertici aziendali, leggasi Pier Silvio Berlusconi. E ancora, non si è spesa in alcun tipo di dichiarazione polemica e si è sempre dimostrata aziendalista.

Insomma, gran parte del suo futuro prossimo dipenderà dalla presenza in palinsesto a inizio 2024 dell'Isola dei Famosi: il reality con tutta probabilità tornerà in onda su Canale 5 e, in quel caso, è proprio la Blasi la principale indiziata per la conduzione. A chiosare sulla vicenda è Dagospia, nella rubrica "A lume di Candela", firmata da Giuseppe Candela, il quale si mostra piuttosto sicuro: "C'è chi scommette che Ilary Blasi continuerà ad essere un volto di Canale 5", conclude.