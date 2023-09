Giuseppe Cruciani asfalta il rapper: "Non spacciano e non commettono reati"

18 settembre 2023 a

A Dritto e rovescio si torna a parlare di baby gang e criminalità. In studio a Rete 4 Paolo Del Debbio invita il rapper Chris, che prova a spiegare al pubblico in studio e a casa cosa può spingere i giovanissimi delle periferie urbane a delinquere e scegliere furti e spaccio di droga come una "opzione di vita".

"Una madre, che non ha un marito a fianco e cresce quattro figli. Quei quatto figli, sapendo che la loro madre non riesce ad arrivare a fine mese e che non può dar loro nemmeno un euro, lei quei quattro figli come se li immagina? C'è lo Stato che li aiuta? Gli vengono a bussare alla porta e gli chiedono: 'hai mangiato oggi?'. No, non vengono, non vengono".

Punto di vista per certi versi persino comprensibile, ma sicuramente parziale. E infatti è Giuseppe Cruciani, anche lui in studio da Del Debbio, a riportare con i piedi per terra il rapper. "Io capisco che ci possa essere il bisogno, ma se tutte le persone che sono qui e che magari hanno bisogno anche loro, per mangiare e per risolvere una situazione violassero la legge sarebbe finita. Invece ci sono persone perbene, che hanno bisogno esattamente come la famiglia che stai descrivendo tu e che non spacciano e non commettono reati".