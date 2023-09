Myrta Merlino zittisce il suo ospite: "Questo non lo puoi dire"

20 settembre 2023 a

Nel corso della puntata di martedì 19 settembre di Pomeriggio Cinque, il talk show di Mediaset condotto da Myrta Merlino, l’attenzione del pubblico si è focalizzata sull’eredità dell’illustre attrice Gina Lollobrigida. L’ex marito della diva, Francisco Javier Rigau, è intervenuto in diretta, lanciando pesanti accuse contro Andrea Piazzolla, uno stretto collaboratore di Lollobrigida. Ma il vero punto di tensione è giunto quando Rigau ha citato un'altra persona assente in studio: Tiziana Rocca.

Nello studio attimi di gelo. L'inviata di Pomeriggio Cinque ha cercato di moderare l’intervento di Rigau, sottolineando che "le persone assenti non si possono attaccare perché non si possono poi difendere…”. A quel punto è intervenuta anche la Merlino. La conduttrice napoletana ha interrotto il suo ospite, ribadendo le parole dell’inviata: "Questo non lo puoi dire!". Poi ha proposto anche un confronto in diretta tra l'accusatore e la Rocca, per dare voce così a tutte le parti coinvolte nella vicenda.

Dopo un’interruzione pubblicitaria, la Merlino ha cercato di indirizzare la discussione su un terreno più costruttivo. Rigau, tuttavia, ha mantenuto l'atteggiamento di sfida, insistendo sulla sua convinzione che la sua ex moglie sia stata manipolata negli ultimi anni. Ha inoltre suggerito che c’erano forze esterne che avevano influenzato la diva, limitando le sue apparizioni pubbliche e il suo impegno nel mondo dell’arte.