Marco Damilano, la foto che svela da dove va in onda: una impensabile sorpresa

20 settembre 2023 a

Il Cavallo e la Torre ha condiviso sul proprio profilo Twitter uno scorcio dello studio di Marco Damilano. Un ambiente piccolo e piuttosto particolare, con un pavimento a scacchiera che richiama il titolo della striscia di informazione quotidiana che andrà in onda per dieci mesi su Rai 3. Damilano si considera un “resistente” all’interno della terza rete di Stato, che nel giro di un estate ha perso Fabio Fazio, Bianca Berlinguer e Lucia Annunziata.

“Anche se non lo ammetterà mai - è stato il commento di Aldo Grasso dopo la puntata in cui Damilano ha attaccato il governo di centrodestra per quanto concerne l’emergenza immigrazione - Damilano ha l’aria del sopravvissuto: come uno dei protagonisti di ‘Lost’ si muove ora in un ambiente sconosciuto e ostile, il cavallo è diventato un drago e il palazzo di Viale Mazzini un penitenziario illuminato a giorno. Sembra tenuto in ostaggio non si sa bene da chi (siamo sempre ostaggi di qualcuno). La voce è quella del penitente, anche se non c’è televisione senza penitenza”.