Myrta Merlino, Aldo Grasso picchia duro: "Qual è il suo ruolo? Poi è la tv che comanda"

Critiche al nuovo Pomeriggio 5 condotto da Myrta Merlino arrivano da Aldo Grasso. Premettendo che all'ex volto di La7 "è stato assegnato il compito più difficile: sostituire Barbara d’Urso", il critico televisivo si chiede chi sia davvero la giornalista. "È la grande giornalista che desiderava risolvere i problemi del Paese, che ascoltava con uguale attenzione i casi umani e le piazze, che sognava di essere la Michele Santoro dei Parioli? Oppure la signora ben introdotta nel milieu romano, che, bontà sua, ascolta la casalinga disperata?", si domanda sulle colonne del Corriere della Sera analizzando le puntate della trasmissione di Canale 5.

D'altronde quella della giornalista era già una strada in salita: "Come si fa a rimpiazzare una che aveva trasformato il trash in una visione di vita?". A detta di Grasso, infatti, "via il trash, via la comare, via anche il 'live sentiment' resta ben poco da offrire nella tv del pomeriggio". A maggior ragione, prosegue, visto che "da Myrta ci si aspettava di più in termini di ascolti, la concorrenza di Alberto Matano è sempre più schiacciante, il suo ruolo sembra fuori posto. Ma qual è il suo ruolo? Quale sarebbe? Credo che il mandato fosse quello di non farsi soverchiare dagli argomenti che tratta (il famoso trash). Ma poi è la tv che comanda".

Merlino, Berlinguer & C: la tv ha fretta, perché le star stanno già tremando

Infine, nel mirino della firma del Corsera, ci finisce anche la conduzione della stessa Merlino. Il motivo? "Sorride solo per lanciare la pubblicità e spesso 'cambia pagina' come se il suo programma fosse un patchwork di altri programmi (ci sono tracce persino di 'Chi l’ha visto?') cui però manca una identità riconoscibile. Il trash sarà anche nei contenuti, ma soprattutto nel modo con cui li si presenta".