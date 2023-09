Flavio Tosi: "Cos'è questa trasmissione". Demolisce PiazzaPulita, Formigli sbrocca

Claudio Brigliadori 23 settembre 2023 a

a

a

Giovedì sera a nervi... Flavio Tosi a PiazzaPulita, su La7. Corrado Formigli ospita l’ex sindaco leghista di Verona, oggi deputato di Forza Italia, ma si innervosisce non appena l’onorevole osa contestare la linea della trasmissione. Il piatto forte del menu è l’immigrazione: «Se dipendesse dalla vostra parte politica, perché questa trasmissione è di una parte politica, ne arriverebbero molti di più», azzarda Tosi. E il padrone di casa parte in quarta: «Ha rotto un po’ le scatole con questo giochino, lei faccia il politico che io faccio il giornalista».

«Guardi - prosegue Formigli - lei vuole i soldatini, i soldatini se li cerchi e se li metta a casa sua. Io non sono di parte, sono della mia parte». Che la “sua parte” coincida non necessariamente con quella del Pd o del M5s, ma sicuramente con quella anti-destra è solo un caso. Che per Tosi non sia stata una puntata facile lo conferma anche il battibecco con il sindaco di Terni Bandecchi. «C’è un problema globale in Italia di lavoro, di come si concepisce il lavoro e di come si concepiscono i migranti in arrivo», contesta Bandecchi, commentando un servizio su lavoratori agricoli alloggiati in prefabbricati.

"Ne arriverebbero di più", "Ha rotto le scatole!": rissa Formigli-Tosi in diretta, caos a La7

«Secondo me quelle baracche non sono le normative vigenti», accusa Formigli. «Sulla base di cosa lo afferma? - ribatte Tosi Voi dipingete una realtà come va bene a voi. Che voi siate schierati da una certa parte è abbastanza evidente». «Scusi prende la parola Bandecchi -, io non sono schierato da nessuna parte». «Sei apartitico?», «Mi sembra che lei sia diventato sordo, ma se sta in silenzio forse riesce a capire. Che lei mi dica che è tutto a posto è una barzelletta, i signori lavorano oltre 10 ore...». «Guardi che anche tanti cittadini italiani lavorano oltre 10 ore, lavorare non è mica una cosa vergognosa». Ma non si può dire.