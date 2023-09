Di Martedì, Magliaro zittisce Bersani con una risata: il video virale

27 settembre 2023 a

A Di Martedì Pier Luigi Bersani si scatena. L'ex segretario del Pd, ospite nel talk show condotto da Giovanni Floris su La7, non usa giri di parole e si scaglia contro il governo ma soprattutto contro la destra. Le sue parole sono pesantissime e fanno parte del pacchetto dell'odio che da tempo la sinistra usa per colpire palazzo Chigi: "Questa è una destra corporativa e demagogica.

È un moto perpetuo della demagogia perché vincono con promesse irrealizzabili". Bersani poi rincara la dose: "A chi mi chiede se Meloni è brava rispondo che qui non siamo a X Factor". Ne ha anche per Guido Crosetto con una battuta: "Difendere Dio? Vabbè che abbiamo Crosetto con un fisico bestiale...".

Insomma l'ex leader del Pd è apparso in forma. Ma le sue parole sulla "destra corporativa che fa demagogia" ha scatenato Massimo Magliaro, ospite in studio. Mentre Bersani bombarda il governo e la destra, Magliaro reagisce con una risata incontenibile. Un modo semplice per contestare la linea di Bersani che ormai da tempo va nei talk show per attaccare il governo e il premier. Magliaro con quella risata ha smontato le accusa campate in aria dell'ex segretario dem. E con un semplice gesto ha messo ko la sinistra in tv.

