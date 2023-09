Striscia la Notizia affonda Elly Schlein: "Sciarpa e cappello", un minuto umiliante

28 settembre 2023 a

Nel Pd "c'è una nuova corrente". Alessandro Siani e Vanessa Incontrada aprono la nuova puntata di Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, con la loro consueta, velenosissima "copertina" dedicata a politica e attualità.

Parte Vanessa: "Una notizia che riguarda milioni di italiani. Ascoltami bene, la benzina è calata e sai di quanto? Due millesimi al litro", scandisce ironicamente la conduttrice spagnola, ma ormai italiana d'adozione, cedendo la parola al collega. "Praticamente ogni mille chilometri risparmi ben 2 euro. Sai domattina cosa faccio? Prendo la macchina e mi faccio un bel viaggio in Afghanistan. Andata e ritorno, risparmio ben 16 euro. Gli italiani ringraziano".

Tra un inchino sarcastico e l'altro, la polemica sulla 'nduja prodotta in Inghilterra ("E' un prodotto italiano e calabrese - sottolinea con orgoglio Siani -, è talmente piccante che il wasabi in confronto pare dentifricio"). Quindi, come anticipato, una metaforica "legnata" al Partito democratico.



"Nel Pd è nata una nuova corrente", premette la Incontrada. "Un'altra, sono andati da Elly Schlein e le hanno detto - prosegue Siani -: qua continuano a formarsi delle correnti, ci stanno correnti dappertutto, che facciamo? E lei: qua con tutte ste correnti, io non so voi ma mo' mi metto sciarpa e cappello, già soffro di cervicale...". "Hanno detto: noooo, volevamo misure prendiamo". "La M, a me me piace la M". "E' piccolina", chiosa la Incontada. E alla luce degli ultimi sondaggi, anche il Pd si sta inesorabilmente restringendo.