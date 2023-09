Affari tuoi, "hai la panza di fuori": l'assistente di studio sospende la puntata

28 settembre 2023 a

a

a

Improvvisa interruzione ad Affari Tuoi, il programma condotto da Amadeus su Rai 1. A un certo punto della registrazione (le puntate sono registrate), un tecnico ha fermato tutto, dopo aver notato un uomo tra il pubblico in studio con un abbigliamento non proprio consono, e ha detto: “C’ha la panza de’fori!”, indicando un signore con la camicia sbottonata e scatenando la reazione stupefatta del conduttore.

Grandi risate tra gli altri presenti in studio. Anche per via della reazione di Amadeus, che ha ripetuto: “Si vede la pancia de fori”. Il conduttore, poi, ha dato il via alla gag: si è avvicinato al signore per chiedergli il nome e dopo gli ha dato qualche consiglio per evitare che gli partisse un bottone della camicia: "Stai sereno adesso, stai tranquillo, non è che ti devi fare tutta la puntata dritto così. Se dovesse cedere di nuovo il bottone della camicia, l’unica che può essere preoccupata è la signora che si trova di fianco. Se le parte un bottone, parte un proiettile".

Reazione a Catena stravolta: cambia orario, giorno e concorrenti. Rivoluzione su Rai 1

Il conduttore, poi, ha messo subito le cose in chiaro: "Io non taglio niente! Voi vedrete tutto questo”, rivolgendosi al pubblico a casa. E, infatti, così è stato. La gag è andata in onda e ha reso la puntata veramente indimenticabile. Alla fine, comunque, il conduttore ha deciso di risolvere il problema facendo scambiare di posto Enrico e una ragazza seduta al suo fianco, così l’inquadratura sarebbe finita sulla donna e non ci sarebbero stati più problemi. Il siparietto, pubblicato sui social, è andato subito virale.