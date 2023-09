Giovanni Donzelli, "blocco navale?": afferra il cellulare e travolge Appendino

27 settembre 2023 a

Giovanni Donzelli a È sempre cartabianca, il talk show di rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, spiega in modo chiaro e preciso qual è la posizione di Fratelli d'Italia nella gestione dell'emergenza immigrazione e sul "blocco navale". La sinistra da tempo smarrita contro l'esecutivo per gli sbarchi a Lampedusa, la stessa sinistra che con Minniti ha sottoscritto patti con la Libia per bloccare le partenze e che ora fa la moralista per l'accordo con Tunisi.

Ma in studio a contestare le mosse del governo c'è anche Chiara Appendino, l'ex sindaco di Torino. Donzelli prima ascolta, poi prende lo smartphone e legge davanti a tutti in diretta il programma di Fratelli d'Italia proprio sul punto che riguarda il contrasto all'immigrazione. E le parole di Donzelli sono chiarissime: "Difesa dei confini nazionali come previsto dal trattato di Schengen, controllo delle frontiere e controllo degli sbarchi per fermare la tratta degli esseri umani.

Creare hot spot che possano essere gestiti dall'Ue in territori extra Ue per valutare le richieste d'asilo per i 27 stati dell'Unione, il cosiddetto blocco navale". Poi aggiunge: "Esattamente quello che stiamo facendo". La grillina Appendino prova a replicare mostrando una foto di Giorgia Meloni con la scritta "blocco navale subito": "Questa non esiste più?". E Donzelli la zittisce: "Non hai capito, è proprio quello che stiamo facendo". La 5s finisce ko.