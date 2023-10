Belve, Patty Pravo-choc: "Chi lo fa senza usare amfetamina?"

Claudio Brigliadori 05 ottobre 2023 a

L'incontestabile merito di Belve e di Francesca Fagnani, è quella di regalare momenti “stra-cult” destinati a trasformarsi in “meme” virali sui social network. Domande affilate come lame e risposte surreali, condensate in una parola storta, uno sguardo stranito, un gesto di insofferenza davanti alle telecamere di Rai 2.

In una serata non facile dal punto di vista degli ascolti, sono almeno due le chicche destinate a passare alla storia (dimenticabile o meno, giudicate voi) di questo scorcio di stagione televisiva. L’imbarazzo di Raoul Bova quando la padrona di casa lo sberleffa bellamente («Lei da spettatore ha detto che adorai film romantici e che il suo film preferito è Rocky. L’ha capita la trama?»), in un clima di generale freddezza: «La vedo annoiata», la butta lì a un certo punto l’attore. Forse non aveva tutti i torti. E infatti quando Lady Mentana gli chiede per cosa preghi e lui replica secco «per cose come la guerra», in cambio ottiene una stroncatura glaciale: «Sembra un po’ come a Miss Italia. Le chiedevo qualcosa di più personale».

Sicuramente più elettrizzanti, e surreali, le confessioni di Patty Pravo. «Con la chirurgia estetica è andato sempre tutto bene o qualche volta magari ha esagerato?», chiede la Fagnani. Risposta della divissima: «Non mi sono mai fatta niente. Io sono così adesso, si vede, no?». «Non ha mai fatto niente, niente?». «No. Qualche iniezioncina». Roba alla Monty Python, rispetto alla quale lo sfogo sulla droga assunta, «Ma chi è che fa questo mestiere senza anfetamina?», sembra acqua di rose.