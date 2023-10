Palombelli, la domanda che fa venire giù lo studio: "Allora, quando lo fai?"

21 ottobre 2023 a

a

a

Attimi di imbarazzo a Forum. Nella puntata in onda su Canale 5 venerdì 20 ottobre, Barbara Palombelli ha messo Paolo Ciavarro alle strette. La conduttrice ha preso la palla al balzo sentendo una delle storie protagoniste del programma: "Sposarsi conviene", ha detto rivolgendosi all'ex concorrente del Grande Fratello Vip. Proprio qui il ragazzo ha conosciuto Clizia Incorvaia, mamma di suo figlio ma non ancora sua moglie.

Eppure sembra che nel futuro del figlio di Eleonora Giorgi le nozze non siano un tabù. Il ragazzo si è detto d'accordo con la Palombelli. Parole che non l'hanno accontentata: "Nel 2024, 2025?", ha chiesto. "Nel 2024 dai… È la prima volta che do una data", ha risposto Paolo, rivelando di avere in piano di portare all’altare Clizia prima del previsto. Immediata la reazione di Clizia che ha condiviso la clip sui social commentando: "Adoro questi video che voi Ciavarrini mi inviate. Ciavarro ora lo hai detto, non scappi!".

"Non confermato", la decisione di Barbara Palombelli: Mediaset, che testa salta

E sempre nello stesso video, l'influencer ha inquadrato il fidanzato impegnato a cucinare, mentre gli dice che ormai manca solo l’anello e la proposta per completare il tutto. In realtà la proposta è arrivata da tempo, ma lei avrebbe declinato. Ciavarro avrebbe voluto sposarsi con rito civile soltanto alla presenza dei familiari più stretti. Un'ipotesi non gradita alla Incorvaia. Che i due abbiano trovato una via di mezzo? A sentire le parole dell'opinionista di Forum sembrerebbe di sì. E chissà che anche la Palombelli non abbia fatto la sua parte.